Le Figaro: прокремлевские активисты обвиняют Вашингтон в убийстве Немцова

В статье Пьера Авриля под названием «Прокремлевские активисты обвиняют Вашингтон в убийстве Немцова», опубликованной во французской газете Le Figaro, пишется о том, что через пять дней после убийства российского оппозиционера Бориса Немцова, в то время как эффективность полицейского расследования кажется все более сомнительной, лидеры прокремлевского движения «Антимайдан» провели пресс-конференцию, чтобы объяснить, что это убийство было организовано Соединенными Штатами для того, чтобы проложить путь к массовому движению и подготовить переворот в России.

Получив приглашение от официального агентства «Россия сегодня», четыре представителя «Антимайдана» (писатель, депутат, начальник заводского цеха и друг Владимира Путина, байкер из «Ночных волков»), которым, по словам Немцова, «управляет Кремль с целью запугать оппозицию», представили свои выводы.

«Борис Немцов стал первой жертвой движения «Майдан» в России. Те же самые технологии, которые использовались во время переворота в Украине, экспортируется в нашу страну. Они убивают одного из лидеров оппозиции, чтобы вызвать народные волнения, и в итоге, свергнуть власть», – сказал писатель Николай Стариков, представляющий интеллигенцию внутри этого движения. По его словам, убийство якобы было организовано американскими спецслужбами, которые с самого начала контролировали Немцова, а затем решили, что мертвым он им будет «более полезен», чем живым.

Затем слово передали лидеру байкеров, которого в России теперь официально называют Александр «Хирург». Раньше его роль ограничивалась тем, что он позировал на мотоцикле вместе с Путиным недалеко от Севастополя, одетый в черную куртку, с татуировками на шее, а теперь стал пресс-секретарем движения «Антимайдан», цель которого – не дать украинским «фашистам», которых контролирует Вашингтон, повторить «государственный переворот» в Москве. «Немцов не беспокоил Кремль. Он заботился о своем бизнесе. Его убийство не связано с бабами (имеются ввиду красивые женщины, которые окружали Немцова). Это дело рук спецов», – утверждает Хирург, подразумевая под этим словом американцев – «миротворцев хреновых, псов, которые не остановятся ни перед чем». Для борьбы с этой угрозой байкер предложил одно средство: внушать «страх».

Слова предостережения

«Я не был согласен с Немцовым, но я против таких убийств, неприемлемых в нашем цивилизованном мире», – сказал Алексей Балыбердин, начальник участка цеха «Уралвагонзавода». Это железнодорожное предприятие регулярно участвует в прокремлевских акциях. В декабре 2011 г. во время телевизионной программы, в присутствии Владимира Путина, начальник другого цеха этого же завода, Игорь Холманских, сказал российскому президенту, что он «вместе со своими ребятами мог бы приехать, чтобы обеспечить стабильность» на улицах Москвы, если полиция будет не в состоянии выполнить свою миссию. Это было в то время, когда в России проводились массовые антипутинские демонстрации. Через 6 месяцев после этого Игоря Холманских назначили полномочным представителем Кремля на Урале, и он до сих пор занимает эту должность.

Эти три человека, а также депутат от «Единой России» Дмитрий Саблин, один из основателей движения «Антимайдан», считают, что Бориса Немцова принесли в жертву и сделали из него «мученика». Этот термин был впервые использован Владимиром Путиным в феврале 2012 г. во время президентской кампании. Когда народ бросил ему вызов, выйдя на улицы, лидер Кремля обвинил оппозиционеров в том, что они пытались убить одного из своих, чтобы сделать из него «мученика». «Я знаю эти методы. Уже десять лет их стараются применить, особенно те, кто находятся за рубежом», – сказал президент России. В то время Борис Немцов назвал слова президента «предупреждением». Он заявил, что Путин, вероятно, был в курсе подготовки такого сценария, опасаясь того, что глава спецслужб и бывший шпион не сделает ничего, чтобы помешать его реализации.