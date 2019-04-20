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Во Франции в акции "желтых жилетов" приняли участие почти 28 тысяч человек - СМИ

22:12, 20 апреля 2019
Мир
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Протесты в Париже / REUTERS

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД.

Отмечается, что сегодня прошел 23-й мобилизационный уик-энд «желтых жилетов».

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При этом в Париже были арестованы 249 человек. В целом парижская полиция провела более 20 тыс. профилактических проверок.

Во время акции происходили стычки демонстрантов с полицейскими, которые применяли слезоточивый газ.

Как сообщал УНИАН, волна протестов во Франции началась 17 ноября 2018 года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры.

5 декабря под давлением протестующих французское правительство полностью отказалось от намерения повысить акцизы на топливо. В правительстве подсчитали, что налоговые льготы и другие фискальные меры, которые президент Макрон объявил для успокоения демонстраций, обойдутся бюджету страны в 10 млрд евро.

Однако, несмотря на уступки со стороны власти, "желтые жилеты" решили продолжать акции.

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Теги: #Франция#протесты во Франции