В Париже на акции "желтых жилетов" задержали 126 человек

Большинство участников акции задержаны за ношение запрещенных предметов.

В Париже во время акции "желтых жилетов" сегодня задержали 126 человек.

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Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные префектуры парижской полиции.

Большинство участников акции задержаны за ношение запрещенных предметов.

В целом с начала дня парижская полиция провела 11 062 профилактических проверок.

Также отмечается, что власти опасаются вспышек насилия во время сегодняшней, уже 23-й по счету акции "желтых жилетов". Вчера глава МВД Кристоф Кастанер заявил, что по всей Франции будут работать 60 тысяч правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, волна протестов во Франции началась 17 ноября 2018 года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры.

5 декабря под давлением протестующих французское правительство полностью отказалось от намерения повысить акцизы на топливо. В правительстве подсчитали, что налоговые льготы и другие фискальные меры, которые президент Макрон объявил для успокоения демонстраций, обойдутся бюджету страны в 10 миллиардов евро.

Однако, несмотря на уступки со стороны власти, "желтые жилеты" решили продолжать акции.