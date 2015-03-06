В Стамбуле убит известный таджикский оппозиционер

В Стамбуле убит лидер таджикского оппозиционного движения «Группа 24» Умарали Кувватов, передает Новая газета со ссылкой на издание Sabah.

Человек, чье имя не называется, выстрелил ему в голову во время прогулки по району Фатих.

Свидетели инцидента рассказывают, что убийца подошел к политику, что-то сказал ему и произвел выстрел. Кувватов погиб на глазах у семьи.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан.

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Умарали Кувватов — известный в Таджикистане оппозиционный политик, возглавляемая им «Группа 24» считается в республике экстремистской.

10 декабря прошлого года Кувватов и его соратники пытались организовать в Душанбе митинг с требованием отставки президента Эмомали Рахмона. Однако из-за беспрецедентных мер по пресечению акции протеста, митинг не состоялся.

Убийство Умарали Кувватова последовало за еще одним громким политическим убийством — в ночь на 28 февраля в России был застрелен оппозиционный политик Борис Немцов. Неизвестный четырежды выстрелил ему в спину.