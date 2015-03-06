Путин должен быть допрошен следователями по делу Немцова — Яшин

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил еще один российский оппозиционер, соратник и друг Немцова Илья Яшин, передает ТСН.

"Путин является главным получателем выгоды от убийства Бориса. Немцов был самым главным, самым ярким и самым содержательным критиком президента и его ближайшего окружения", - заявил Яшин.

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По его словам, Путин как минимум несет политическую ответственность за смерть Немцова, потому что именно российский президент несет ответственность за ту атмосферу ненависти в отношении оппозиции, которую он называл "национал-предателями", "пятой колонной", "врагами России".

"В конце концов, именно эта ненависть материализовалась в пули, которые убили моего друга Бориса Немцова. Владимир Путин должен быть как минимум допрошен следователями, хотя я прекрасно понимаю, что пока власть не изменится, вряд ли это произойдет", - сказал Яшин.

Также у соратника Немцова вызывает недоумение версии убийства от Следственного комитета РФ, которые видят в преступлении "бытовую почву" или "украинский след".

"Комментарии Следственного комитета по существу сводятся к политическим спекуляциям по поводу личной жизни Немцова, какая-то чушь про украинский след. Основные версии, которые лежат на поверхности - доклад Немцова об Украине, его критика в адрес высокопоставленных чиновников. Насколько я понимаю, эти версии даже не рассматриваются", - сказал политик.