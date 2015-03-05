Маршал сейма Польши предложил депутатам учиться воевать

Такое заявление сделал маршал польского Сейма Радек Сикорский, передает Би-би-си. В мае депутаты моложе 50 лет смогут пройти базовый курс военной подготовки на армейском стрельбище.

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Польша недавно приняла новую стратегию безопасности, в которой говорится, что страна сталкивается с военной угрозой, а Россия названа агрессором.

По словам Радека Сикорского, военная подготовка станет знаком для молодых поляков, что настала пора готовиться к обороне страны.

В Польше существуют опасения, что вооруженный конфликт в соседней Украине может распространиться на другие страны.