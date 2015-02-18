Большинство поляков считает, что конфликт в Украине угрожает их безопасности

Об этом свидетельствуют данные последнего опроса Центра исследования общественного мнения CBOS, передает Польское радио. В то же время 67% видят в событиях на востоке Украины угрозу для всей Европы, а 55% - для всего мира.

Читайте такжеМИД Польши показало фильм об украинце, освобождавшем Освенцим

56% опрошенных считают, что Польша вместе с другими странами-членами ЕС должна поддерживать Украину. А 6% отметили, что Польша обязана особенно поддерживать своих восточных соседей.

Вместе с тем 33% респондентов предпочли бы, чтобы Варшава никоим образом не принимала участия в украинских событиях. 62% выступают против польской финансовой помощи Украине, вдвое меньше респондентов выступают за то, чтобы Варшава такую помощь оказала.

Поляки негативно оценили также решение главы правительства Эвы Копач предоставить Киеву кредит в 100 млн евро - 41% считают, что это непомерное бремя для польской экономики. Только 23% полагают, что это была хорошая инициатива, а 5% - что это слишком скромное предложение со стороны Польши.

В оценке санкций, которые ЕС уже ввел в отношении России, мнения поляков разделились: 51% оценивают их как недостаточные, 20% - как адекватные, 8% - как чрезмерные.