Бостонский террорист Царнаев признал вину во взрывах на марафоне

Она планирует доказать присяжным, что Джохар Царнаев, которому грозит смертная казнь, оказался под влиянием своего старшего брата Тамерлана, передает Би-би-си.

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Ему предъявили свыше 30 обвинений, в том числе в убийстве полицейского уже после взрывов. В зале суда присутствовали пострадавшие от теракта, в том числе и те, кто стал в результате взрывов инвалидом.

Прокурор заявил, что взорванные бомбы по своему типу похожи на те, которые часто используют террористы с целью нанесения максимального количества увечий. Кроме этого, прокурор заявил, что когда Джохар Царнаев закладывал бомбы, он замышлял убийство.

Отметим, что в 2013 году Джохар Царнаев не признал свою вину по всем обвинениям, относящимся к делу о взрыве бомб на Бостонском марафоне.

Напомним, в апреле 2013 года 3 человека, в том числе восьмилетний мальчик, погибли при взрыве двух взрывных устройств на Бостонском марафоне. Они были сделаны из стальных кастрюль-скороварок, наполненных гвоздями и шарикоподшипниками. В результате теракта свыше 260 человек получили ранения, многие из них лишились конечностей.