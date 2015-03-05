Стало известно, кто спланировал теракт во время Бостонского марафона

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Reuters.

По словам адвоката Джудит Кларк, брат обвиняемого Тамерлан спланировал теракт и привлек к его осуществлению Джохара. «Тамерлан проникся радикальными идеями. Джохар последовал за ним», — сказала защитник.

Помощник прокурора Уильям Уайнреб заявил, что братья Царнаевы хотели наказать США за военные действия в странах, населенных преимущественно мусульманами.

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"Джохар верил, что он солдат в священной войне против американцев", - сказал Уайнреб.

Сам подсудимый не согласен со всеми 30 пунктами выдвинутых против него обвинений.

Это первое заседание по делу Царнаева. Суд проходит в Бостоне.

В результате теракта на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года погибли 3 человека, более 250 получили ранения. В организации взрывов обвинили братьев Царнаевых — уроженцев Чечни, перебравшихся в США около 10 лет назад. Один из них, Тамерлан, при задержании был смертельно ранен.