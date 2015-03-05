Учитель в Британии получил 6 лет тюрьмы за план вступить в ряды ИГ
19:16, 05 марта 2015Мир
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Британский суд приговорил к шести годам тюремного заключения учителя химии из Манчестера, который намеревался выехать в Сирию и вступить в ряды боевиков "Исламского государства".
Учителя арестовали за несколько часов до вылета из Британии / abnews.ru
30-летний Джамшед Джавид признал себя виновным в двух предъявленных ему обвинениях, связанных с терроризмом. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Он, в частности, помог выехать в Сирию своему младшему брату. Родные спрятали его собственный паспорт, чтобы он не смог последовать за братом.
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Джавид, однако, упорствовал в своем намерении и был арестован в декабре 2013 года за несколько часов до вылета из Британии.
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