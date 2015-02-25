ИГ получает финансирование в виртуальной валюте bitcoin – СМИ

Об этом сообщило японское информагентство Kyodo, передает ТАСС.

По данным источников агентства в международной коалиции, ведущей борьбу с ИГ, группировка получает значительные средства от продажи сырьевой продукции, в том числе нефти и природного газа. При этом все денежные операции и переводы осуществляются в виртуальной валюте.

Использование обычных банковских счетов можно легко отследить, даже если средства размещены на нескольких вкладах.

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Однако в случае оперирования криптовалютой bitcoin практически невозможно зафиксировать источники финансирования и полностью их ликвидировать. Между тем проведение денежных операций в bitcoin также может означать, что "Исламское государство" испытывает трудности с финансированием из-за снижения мировых цен на нефть, отметил источник японского информагентства.

Виртуальная валюта bitcoin была создана в январе 2009 года, она представляет собой новый вид электронных денег. Особенность bitcoin заключается в том, что их обладатель в случае необходимости может сохранять полную анонимность. Эмиссия bitcoin осуществляется с помощью специального сложного алгоритма, защищенного особым кодом, и не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом.