Премьер Финляндии заявил, что страна должна подумать о вступлении в НАТО

Об этом заявляет премьер-министр страны Александр Стубб, передает радио "Свобода". Этот момент очень важен, сказал он в Хельсинки на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Енсом Столтенбергом.

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Но, добавил он, возможное вступление Финляндии в НАТО должно стать предметом общественного подтверждения.

В следующем месяце в Финляндии должны состояться парламентские выборы, по результатам которых будет создано правительство на следующие 4 года.

Тем временем, по последним опросам, общественная поддержка вступления нейтральной последними десятилетиями Финляндии в НАТО еще достаточно низкая: 27% высказались за вступление, 57% против.