Граждане Финляндии выступают за референдум по членству в НАТО

Таковы результаты опроса, проведенного по заказу Yle компанией Taloustutkimus, сообщает "ЕвроПравда".

Респондентам было предложено выбрать из двух вариантов: первый вариант предполагал, что решение о членстве в НАТО следует принять парламентским большинством в две трети голосов, а в соответствии со вторым вариантом проведение референдума по вопросу в любом случае обязательно.

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63% респондентов выбрали вариант с референдумом, тогда как решение парламента устроило бы 27% опрошенных.

Вопрос стал актуальным после того, как премьер-министр, лидер Коалиционной партии Александер Стубб заявил о допустимости принятия решения о членстве в НАТО и без референдума.

По словам Александра Стубба, референдум следует провести в том случае, если политическим партиям не удастся добиться консенсуса по вопросу.

Президент Саули Ниинисте обсудил вопросы политики безопасности с лидерами политических партий за несколько дней до Рождества. По словам президента, сейчас вопрос о НАТО не актуален для Финляндии.