Макаревич: Привычка "гадить" осталась у русских со времен татарского ига

Ранее в одном из интервью музыкант сказал, что такая привычка осталась у русских, видимо, со времен татаро-монгольского ига.

«Я ничего оскорбительного в виду не имел, это говоря. Это просто определенные черты, которые сложились исторически и исторически наследуются», - заявил артист, пишет Говорит Москва.

Читайте такжеМакаревич написал песню-обращение к россиянам: "Ну что ты забыл в этом Крыму?"

По его мнению, когда «племя всё время передвигается, им нет смысла убирать за собой, так как у них завтра будет новое чистое место».

При этом доктор исторических наук Лев Домешек в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметил, что у кочевых народов всегда было исключительно уважительное отношение к природе и земле.

В одном из интервью певец и лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, чем белорусы отличаются от русских. «Разница есть, конечно. Хотя бы даже в отношении к природе. У вас это отношение европейское, у нас — испорченное кочевниками. Кочевники привыкли гадить, потому что они не сидят на местах: они завтра едут дальше. Можно не заботиться о чистоте. Подозреваю, что у русских это осталось со времен татарского ига», - добавил Макаревич. Это высказывание музыканта вызвало бурное обсуждение в сети.