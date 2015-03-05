Россия значительно увеличила поддержку боевиков на Донбассе - Генсек НАТО

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Александром Стуббом в в Хельсинки, передает Зеркало недели.

"Мы видим, что Россия значительно увеличила свою поддержку сепаратистам", - сказал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, речь идет о более чем тысяче единиц тяжелых вооружений, включая бронетехнику, артиллерию и современные системы ПВО. Как подчеркнул генсек, эта техника "могла быть поставлена только Россией".

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Кроме этого, Столтенберг заявил, что Россия обучает боевиков, а российские военнослужащие присутствуют на территории Украины.

При этом генсек пояснил, что в своих утверждениях НАТО опирается на данные разведки, а также на материалы из открытых источников, включая информацию от наблюдателей ОБСЕ.

При этом генсек НАТО заявил, что международное сообщество сочтет неприемлемой любую попытку поддерживаемых Россией боевиков расширить занимаемые ими территории на востоке Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что глава НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию во вводе в Украину более 1000 единиц техники.