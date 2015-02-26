РФ перебросила в Украину более тысячи единиц техники за последние месяцы - НАТО

"Россия перевела за последние месяцы более 1000 единиц оборудования — танков, артиллерии и продвинутых систем ПВО, им нужно вывести это оборудование и прекратить поддержку сепаратистов", — заявил Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьером Италии Маттео Ренци, пишет Росбалт.

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Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что минские соглашения являются наилучшей основой для мирного решения конфликта в Донбассе, сообщает пресс-служба альянса.

"Я приветствую недавние признаки снижения интенсивности боевых действий на Украине. Я надеюсь, что перемирие будет соблюдаться. Сейчас важно, чтобы все стороны полностью придерживались соглашения о прекращении огня и отвели тяжелое оружие", — добавил он.

Глава военного блока также сообщил, что НАТО разрабатывает новую систему наблюдения с использованием БПЛА, которые будут базироваться в Италии.