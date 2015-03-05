Россия усилила пропаганду против Польши - Сикорский
13:57, 05 марта 2015Мир
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Россия увеличила пропагандистскую деятельность против Польши.
REUTERS
Об этом сказал маршалок сейма Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN24, пишет Європейскька правда.
"Мы должны следить за словами, поскольку российская медиальная машина может на них сыграть. Безусловно, можно говорить, что Россия увеличила свою активность против Польши в этом плане", - сказал он.
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Кроме того он отметил активизацию российских троллей в интернете.
Сикорский назвал российские медиа не СМИ, а "пропагандистской рукой российского правительства".
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