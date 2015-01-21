У Порошенко обещают всеми возможными способами противостоять российской пропаганде
Украина всеми возможными способами будет противостоять российской пропаганде, ведь информационная война остается одной из ключевых составляющих гибридной войны, которую ведет РФ против Украины.
Об этом заявила уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донбассе Ирина Геращенко на открытии фотовыставки украинских фотографов «Женщины: война и мир. Донбасс: война и мир» в Копенгагене при участии министра иностранных дел Дании Мартина Лидегора, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
Она подчеркнула, что конфликт на востоке инспирирован извне, а террористы хорошо оснащены оружием российского происхождения. «Имеем множество фактов присутствия регулярных частей российской армии на нашей территории, финансирование террористов со стороны РФ. И сегодня ситуация ухудшается и обостряется. Поэтому для Украины как никогда важна поддержка мира и ужесточение санкций против страны-агрессора - РФ», - констатировала она.
Ирина Геращенко поблагодарила за солидарность Дании после трагедии под Волновахой. Она подчеркнула, что Украина настаивает на необходимости возвращения всех сторон к безусловному выполнению Минских договоренностей и реализации мирного плана президента Украины Порошенко «как единственного реалистичного сценария достижения мира в Донбассе».
Лидегор в свою очередь подчеркнул важность общего противодействия ЕС и Украины российской пропаганде, которая искажает реальность. Он считает важным проведение информационных мероприятий и акций в контексте донесения правдивой объективной информации о Донбассе и назвал актуальным проведение фотовыставки, которая информирует о востоке из первых уст. Он выразил поддержку украинскому народу и солидарность с Украиной.
Читайте такжеРоссийская пропаганда продолжает транслироваться на оккупированных территориях ДонбассаЛидегор особо акцентировал внимание на ситуации вокруг Донецкого аэропорта. Министр вспомнил, что во время посещения Донецка в марте 2014 года был там, и сегодня «поражают масштабы разрушения этого объекта».
По данным пресс-службы, на открытии выставки присутствовали временный поверенный в делах Украины в Королевстве Дания Андрей Бирюченко, руководители дипломатических миссий стран, аккредитованных в Дании, представители неправительственных организаций, которые готовы оказывать гуманитарную помощь Украине, представители украинской диаспоры, волонтеры.