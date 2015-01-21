У Порошенко обещают всеми возможными способами противостоять российской пропаганде

Об этом заявила уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донбассе Ирина Геращенко на открытии фотовыставки украинских фотографов «Женщины: война и мир. Донбасс: война и мир» в Копенгагене при участии министра иностранных дел Дании Мартина Лидегора, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Она подчеркнула, что конфликт на востоке инспирирован извне, а террористы хорошо оснащены оружием российского происхождения. «Имеем множество фактов присутствия регулярных частей российской армии на нашей территории, финансирование террористов со стороны РФ. И сегодня ситуация ухудшается и обостряется. Поэтому для Украины как никогда важна поддержка мира и ужесточение санкций против страны-агрессора - РФ», - констатировала она.

Ирина Геращенко поблагодарила за солидарность Дании после трагедии под Волновахой. Она подчеркнула, что Украина настаивает на необходимости возвращения всех сторон к безусловному выполнению Минских договоренностей и реализации мирного плана президента Украины Порошенко «как единственного реалистичного сценария достижения мира в Донбассе».

Лидегор в свою очередь подчеркнул важность общего противодействия ЕС и Украины российской пропаганде, которая искажает реальность. Он считает важным проведение информационных мероприятий и акций в контексте донесения правдивой объективной информации о Донбассе и назвал актуальным проведение фотовыставки, которая информирует о востоке из первых уст. Он выразил поддержку украинскому народу и солидарность с Украиной.

Читайте такжеРоссийская пропаганда продолжает транслироваться на оккупированных территориях ДонбассаЛидегор особо акцентировал внимание на ситуации вокруг Донецкого аэропорта. Министр вспомнил, что во время посещения Донецка в марте 2014 года был там, и сегодня «поражают масштабы разрушения этого объекта».

По данным пресс-службы, на открытии выставки присутствовали временный поверенный в делах Украины в Королевстве Дания Андрей Бирюченко, руководители дипломатических миссий стран, аккредитованных в Дании, представители неправительственных организаций, которые готовы оказывать гуманитарную помощь Украине, представители украинской диаспоры, волонтеры.