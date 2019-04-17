Отравление Скрипалей: Трамп был скептически настроен к высылке российских дипломатов, его переубедила глава ЦРУ - СМИ

Трамп назвал отравление лишь «частью шпионских игр» и выступил против решительных мер.

Президент США Дональ Трамп был скептически настроен к идее принять меры в отношении России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Его переубедила глава ЦРУ Джина Хаспел, сообщает New York Times со ссылкой на источники, передает "Дождь".

По данным издания, в марте 2018 года высшие чиновники в области национальной безопасности США собрались в Белом доме, чтобы обсудить с Трампом, как реагировать на отравление Скрипалей.

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Лондон настаивал на высылке Белым домом «десятков» российских дипломатов, рассказали собеседники. Однако Трамп назвал отравление лишь «частью шпионских игр» и выступил против решительных мер. Некоторые американские чиновники восприняли позицию президента как проявление «сочувствия к российскому правительству».

Хаспел, занимавшая на тот момент должность заместителя директора ЦРУ, настояла на высылке 60 российских дипломатов. Она обратила внимание Трампа на то, что Скрипаль и его дочь были не единственными пострадавшими от нервно-паралитического вещества «Новичок». Она показала президенту фотографии детей и животных, которые, по ее утверждению, также пострадали от яда.

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Как сообщал УНИАН, в марте 2018 года премьер Британии Тереза Мэй объявила о выдворении из страны 23 российских дипломатов в связи с возможной причастностью Москвы к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. Также 26 марта стало известно, что Британия выдала ордера на арест российского капитала сомнительного происхождения.

Вскоре Украина, США и страны ЕС объявили, что высылают российских дипломатов из-за отравления Скрипаля в Британии. Россия пригрозила ответом на высылку российских дипломатов из Украины. 27 марта генсек НАТО объявил о выдворении 7 российских сотрудников.

66-летний гражданин России, бывший сотрудник ГРУ, Сергей Скрипаль попал в больницу с тяжелым отравлением 4 марта. С ним была его дочь. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

Британская разведка считает Россию причастной к отравлению Скрипаля.