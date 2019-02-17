Состояние экс-шпиона Скрипаля ухудшилось

Скрипаль находится дома под наблюдением врачей.

Состояние здоровья бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, которого отравили в марте 2018 года в британском городе Солсбери, ухудшилось.

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Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источник в разведке Великобритании, пишет "Громадське".

По данным источников газеты, Скрипаль находится дома под наблюдением врачей. Медики опасаются, что россиянин вряд ли сможет избавиться от последствий отравления.

Источник в полиции рассказал, что пострадавший "некоторое время" продолжит получать медицинскую помощь.

Собеседник газеты сообщил, что пока неизвестно, как будет чувствовать себя Скрипаль, поскольку влияние примененного против него вещества мало изучено.

"Само вещество, вероятно, выведется [из организма], но последствия его влияния могут сохраняться долго", - отметил доцент университета Ноттингема Уэйн Картер.

Скрипаль после покушения ни разу не появлялся в СМИ или на публике.

Как сообщал УНИАН, ранее на соборе в британском Солсбери неизвестные вывесили российский флаг.