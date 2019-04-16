Politico: Нотр-Дам в огне стал большим испытанием для Макрона

Пожар или сплотит французов, или окончательно расшатает нервы народа.

Незадолго до восьми вечера понедельника узкий шпиль собора Нотр-Дам в Париже превратился в факел и провалился сквозь крышу в огне под ним. На тот момент было невозможно не провести параллели с 11 сентября 2001 года. Но несмотря на визуальную схожесть, это нельзя определить как французский вариант момента с башнями-близнецами. В Париже никто не погиб.

Однако, было ощущение, что нацию ударили ножом в сердце, в самое ядро ее идентичности, пишет Politico. Появилось ощущение падения определенности, которая раньше казалась непоколебимой и вечной. Нотр-Дам, так или иначе, стоял на своем месте в сердце Парижа почти тысячу лет. Уничтожение или осквернение такого мощного символа национальной идентичности произошло как раз во времена, когда Франция переживает неопределенность и раскол.

В интернете начались спекуляции, что пожар мог быть "антихристианским" терактом за несколько дней до Пасхи. Была целая череда необъяснимых пожаров во французских церквях за последние несколько месяцев. Парижские пожарные отвергли такие теории, заявив, что все указывает на случайность начала пожара. Огонь вспыхнул на лесах, которые возвели для реставрационных работ.

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В любом случае, почти полное уничтожение такого знакового здания испытает нервы страны, которая пытается оправиться после 22 недель протестов Желтых жилетов против президента Эммануэля Макрона и демократических институтов. Только месяц назад часть Елисейских полей была в огне из-за Желтых жилетов и их ультралевых союзников. Первого декабря Триумфальная арка стала жертвой вандалов и была покрыта граффити во время первых протестов жилетов.

Макрон собирался выступить с телевизионным обращением в восемь вечера в понедельник, чтобы объявить о политических изменениях в ответ на ярость демонстрантов. Но его выступление было отменено. Президент вместо этого поехал вместе с мэром Парижа к горящему собору.

"Пострадала вся нация. Часть нас в огне", - сказал президент Франции.

"Это не просто травма. Это ампутация по живому национальной памяти и идентичности Франции. Более 8,5 веков ни одно радостное или трагическое событие не обходилось без колоколов Нотр-Дама. Сегодня горит сердце нации. И не важно, исповедуете ли вы христианство или нет", - сказала историк французского католицизма Камилла Паскаль.

Издание пишет, что Макрон попытался катастрофу использовать как причину для объединения французов.

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"Наша история горит, но хочу говорить с надеждой. Мы должны похвалить всех пожарных, которые не допустили худшее. Этот собор мы строили веками и мы отстроим его снова. Завтра будет запущен национальный фонд. И мы позовем крупнейшие таланты. Этот собор мы восстановим вместе", - сказал Макрон.

Первое испытание сплоченности нации состоится в ближайшие выходные. Желтые жилеты, чье движение отступало на протяжении последних недель, пообещали "большой прорыв" в Париже в воскресенье, чтобы отбросить политические предложения Макрона не смотря на то, какими они будут. Местная власть боится, что будет большая явка мятежников из группы "Черный блок", которые устроили пожары на Елисейских полях 16 марта.

Еще один такой мятеж на улицах Парижа через несколько дней после национального траура из-за Нотр-Дам может уничтожить терпение общества относительно Желтых жилетов.