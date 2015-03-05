Совбез ООН завтра на открытом заседании обсудит ситуацию в Украине - СМИ

Совет Безопасности ООН в пятницу, 6 марта, обсудит ситуацию в Украине, сообщил российскому агентству РИА Новости источник в западной делегации СБ.

"Открытое заседание по Украине состоится в пятницу утром", - сообщил собеседник агентства.

На открытой части встречи с брифингом выступит помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович, а также заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман.

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В марте председателем в Совете Безопасности ООН является Франция. Как сообщил накануне постоянный представитель страны при ООН Франсуа Делаттр, "Совету, скорее всего, придется вновь встретиться в связи с ситуацией в Украине".

При этом не исключено, что в конце месяца состоится еще одно заседание, касающееся соблюдения минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке Украины.