Вечером Обама обсудит с лидерами ЕС ситуацию в Украине
17:14, 03 марта 2015Мир
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Президент США Барак Обама проведет видеоконференцию с европейскими лидерами для обсуждения ситуации в Украине и вопросов мировой безопасности.
REUTERS
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома, передает ZN.UA. В переговорах примут участие премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Маттео Ренци, а также как глава Европейской комиссии Доналд Туск.
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Видеоконференция начнется в 18:30 по киевскому врмени.
Как сообщал УНИАН, лидеры "нормандской четверки" президент Петр Порошенко, Франсуа Олланд, канцлер Ангела Меркель и президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились провести встречу в Берлине 6 марта.
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