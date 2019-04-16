Нотр-Дам де Пари сгорел: опубликованы кадры изнутри
Очевидцы опубликовали в сети кадры, на которых запечатлены последствия пожара внутри одного из самых знаменитых соборов в мире - Нотр-Дам де Пари, также известном как Собор Парижской Богоматери.
На опубликованной в Twitter видеозаписи видны дымящиеся обломки, предположительно, кровли собора.
Кроме того, репортер газеты Monde Рафаэль Бакке также опубликовал фотографии, на которых видны последствия пожара внутри собора, включая крышу.
#ALERTE#URGENT#BREAKING#PARIS#FRANCE LA CATHÉDRALE #NOTREDAMEDEPARIS EN FEU NOTRE-DAME DE PARIS ON FIRE #Bspppic.twitter.com/V5okHn1f8P— LINE PRESS (@LinePress) April 15, 2019
Как сообщал УНИАН, пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обвалился его шпиль. Структуру здания Нотр-Дам де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.