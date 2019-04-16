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Нотр-Дам де Пари сгорел: опубликованы кадры изнутри

09:33, 16 апреля 2019
Мир
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Нотр-Дам де Пари / REUTERS

Очевидцы опубликовали в сети кадры, на которых запечатлены последствия пожара внутри одного из самых знаменитых соборов в мире - Нотр-Дам де Пари, также известном как Собор Парижской Богоматери.

На опубликованной в Twitter видеозаписи видны дымящиеся обломки, предположительно, кровли собора.

Twitter Рафаэля Бакке

Кроме того, репортер газеты Monde Рафаэль Бакке также опубликовал фотографии, на которых видны последствия пожара внутри собора, включая крышу.

Twitter Рафаэля Бакке

Как сообщал УНИАН, пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обвалился его шпиль. Структуру здания Нотр-Дам де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

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Теги: #пожар#Париж#Нотр-Дам де Пари