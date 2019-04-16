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Пожар в Нотр-Дам де Пари потушен (фото)

07:10, 16 апреля 2019
Мир
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Нотр-Дам де Пари после пожара / REUTERS

Об этом сообщает французская газета Figaro со ссылкой на представителя пожарных.

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"Пожар потушен. Мы будем продолжать следить за остаточными очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы пламя не возобновилось", - цитирует издание представителя пожарных Габриэля Плюс.

В то же время газета Le Parisien также со ссылкой на пожарных информирует, что пожар лишь "частично ликвидирован".

Нотр-Дам де Пари / REUTERS
Нотр-Дам де Пари / REUTERS

Как сообщал УНИАН, пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обвалился его шпиль.

Структуру здания Нотр-Дам-Де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения.

Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

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Теги: #Париж#Франция#Нотр-Дам де Пари