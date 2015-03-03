Обама: убийство Немцова - свидетельство ухудшения свобод в России
03:44, 03 марта 2015Мир
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Убийство Бориса Немцова свидетельствует об ухудшении ситуации со свободами в России
REUTERS
Об этом заявил в ночь на вторник президент США Барак Обама, пишет РИА Новости.
"Я не знаю, что произошло. Но я знаю, что дела с соблюдением свободы прессы, свободой собрания, свободой информации, основными гражданскими правами и свободами, сейчас в РФ хуже, чем четыре, пять или десять лет назад", — сказал американский президент в интервью агентству Рейтер.
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Немцов в ночь на 28 февраля был застрелен в центре Москвы. Следствие рассматривает несколько версий преступления, включая заказное убийство.
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