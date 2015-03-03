Обама: убийство Немцова - свидетельство ухудшения свобод в России

Об этом заявил в ночь на вторник президент США Барак Обама, пишет РИА Новости.

"Я не знаю, что произошло. Но я знаю, что дела с соблюдением свободы прессы, свободой собрания, свободой информации, основными гражданскими правами и свободами, сейчас в РФ хуже, чем четыре, пять или десять лет назад", — сказал американский президент в интервью агентству Рейтер.

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