Мэй заявила о готовности покинуть пост премьер-министра Великобритании - СМИ

Премьер Британии признала, что ей известно о настроениях членов Палаты общин о необходимости нового лидерства в вопросе выхода Британии из ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности покинуть пост главы британского правительства после поддержки Палатой общин ее соглашения о выходе Британии из Европейского Союза, но до начала перехода ко второму этапу переговоров с ЕС о выходе.

Как сообщает британское издание The Guardian, Мэй, пытаясь склонить евроскептиков поддержать ее соглашение о выходе Британии из ЕС, пообещала членам Палаты общин из Консервативной партии, что покинет свой пост до следующего этапа переговоров.

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Британский премьер сказала, что после поддержки парламентом соглашения о выходе Британии из Евросоюза, она не будет мешать парламенту обсудить условия начала второго этапа переговоров с ЕС.

«Я четко услышала настроение парламентской партии. Я знаю, что существуют стремления по поводу нового подхода - нового лидерства - для второго этапа переговоров по Brexit, и я не буду мешать», - заявила Мэй на закрытой встрече с представителями партии Тори (консерваторами), в соответствии с обнародованной стенограммой.

«Я знаю, что кое-кто обеспокоен, что, если вы проголосуете за соглашение о выходе, я восприму это как мандат, чтобы поспешить перейти ко второму этапу без обсуждения, которое мы должны провести. Я этого не сделаю. Я слышу, что вы говорите. Но мы должны провести соглашение и реализовать выход Британии», - отметила Мэй.

«Я готова покинуть эту должность раньше, чем я планировала, с той целью, чтобы сделать так, как будет правильно для нашей страны», - заявила Мэй.

В то же время она не назвала конкретную дату, когда покинет пост. Как отмечает издание, вероятно, это произойдет к осени.