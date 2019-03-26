Мэй определилась с возможной датой своей отставки - СМИ

Премьер выступит на заседании Комитета 1922.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может назвать дату своей отставки в среду, 27 марта.

Об этом сообщил политический обозреватель издания The Sun Том Ньютон Данн в Twitter.

Завтра в 19:00 по киевскому времени она выступит на заседании так называемого Комитета 1922 года, который объединяет рядовых членов Консервативной партии. Во время своего выступления Мэй может назвать дату своей отставки с поста премьера и лидера партии.

Как сообщалось ранее, в Великобритании в отставку подали три члена правительства. Они не согласны с политикой премьер-министра Терезы Мэй в отношении соглашения о Brexit.

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Напомним, на днях Мереза Мэй провела срочную кризисную совещание с высокопоставленными представителями правящей Консервативной партии после того, как СМИ сообщили о возможном заговоре в правительстве. Несколько британских сми сообщили, что не менее 11 членов правительства обдумывают отставку нынешнего премьер-министра Терезы Мэй за ее политику по выходу Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Зато Еврокомиссия завершила подготовку к сценарию "жесткого" Brexit, что Британия выйдет из ЕС 12 апреля без соглашения с Брюсселем.