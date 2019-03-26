Мемы и пиратство в Сети под угрозой: Европарламент одобрил скандальную реформу авторского права

По мнению противников реформы, она приведет к существенному ограничению свободы интернета.

Депутаты Европарламента, во вторник, 26 марта, одобрили реформу авторского права в Евросоюзе.

Теперь новые правила должны утвердить сами страны, входящие в состав ЕС, передает dw.com.

За ее принятие высказались 348 европейских парламентариев, против выступили 274 человека, еще 36 воздержались.

По мнению противников реформы, она приведет к существенному ограничению свободы интернета.

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Беспокойство критиков вызывают, в частности, статьи 11 и 13, которая в итоговом варианте документа стала 17-й. Первая статья обязывает агрегаторы или социальные сети платить СМИ за повторное использование их материалов. Критики считают, что это может ограничить распространение новостных материалов из-за обильных цитирований. Вторая статья предусматривает ужесточение обязательств по авторским правам для коммерческих платформ - таких, как Youtube, Instagram и GitHub.

По словам критиков, это приведет к внедрению "фильтров загрузки", - специальных механизмов, которые будут сканировать пользовательский контент на сайтах и быстро удалять "краденые" файлы, отмечает The Verge.

Это позволит их владельцам избежать штрафов за нарушение авторских прав. Однако эксперты считают, что такие меры приведут к исчезновению пародий и мемов в сети. Миллионы человек ранее подписали петицию против этой статьи.

Член Европейской пиратской партии Джулия Реда на своей странице в Twitter назвала это решение "черным днем для свободы интернета", сопроводив пост хештегом "спаси свой интернет".

"Черный день для свободы интернета: Европарламент отштамповал реформу авторского права, включая статьи 13 и 11. Депутаты отказались даже рассматривать поправки", - говориться в ее сообщении.

Dark day for internet freedom: The @Europarl_EN has rubber-stamped copyright reform including #Article13 and #Article11. MEPs refused to even consider amendments. The results of the final vote: 348 in favor, 274 against #SaveYourInternetpic.twitter.com/8bHaPEEUk3 — Julia Reda (@Senficon) March 26, 2019

Корпорация Google в своём заявлении подвергла документ критике, однако отметила, что готова сотрудничать с властями ЕС, чтобы избежать нарушения закона, добавляет Радио Свобода.

Еврокомиссия предложила ввести новые правила еще в 2016 году. Их целью Брюссель называл адаптацию закона об авторском праве к новой цифровой реальности, а также необходимость справедливой оплаты труда авторов и правообладателей.

Как пишет DW, реформа предусматривает, что социальные медиа будут проверять контент, который загружают на их платформы, на соответствие требованиям авторского права. Интернет-компании также должны будут заключать лицензионные соглашения с правообладателями (музыкантами, исполнителями, авторами) на использование контента. Сайты-агрегаторы вроде Google News платить средствам массовой информации за демонстрацию сниппетов (фрагментов медиа-материалов) в результатах поиска.

В то же время неприбыльные организации и энциклопедии, например Wikipedia, и в дальнейшем иметь возможность использовать данные из исследовательской и образовательной целью. Новые правила также не будут распространяться на небольшие интернет-компании с годовым оборотом, меньше 10 миллионов евро.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года Евросоюз согласовал реформу авторского права в интернете.

Ранее в прошлом году Европарламент отклонял спорную директиву об авторском праве, которая предусматривала введение новых правил распространения контента в интернете. Противники предложенных поправок утверждают, что они могут привести к «запрету мемов».