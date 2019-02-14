Евросоюз согласовал реформу авторского права в интернете

Согласно реформе авторского права в ЕС, СМИ, в частности, положено вознаграждение, если их материалы повторно использовались агрегаторами или соцсетями, например Google или Facebook.

В будущем европейские издатели прессы получат больше преимуществ перед лицом крупных интернет-агрегаторов, например Google.

Представители Совета ЕС, Еврокомиссии, а также Европарламента в среду, 13 февраля, достигли соглашения по реформе авторского права в Евросоюзе, пишет dw.com.

В частности, реформа предполагает, что СМИ должны получать вознаграждение, если их материалы повторно использовались агрегаторами или социальными сетями, например Google или Facebook.

Кроме того, вознаграждение должны будут получать и владельцы прав или создатели контента, если их песни или видеоролики распространяются через онлайн-порталы. Эта статья реформы затронет в первую очередь YouTube.

Европарламентарий от немецкого Христианско-демократического союза Аксель Фосс приветствовал соглашение о реформе. "Защита цифрового авторского права положит конец эпохе Дикого Запада в Интернете. Теперь мы сможем соответствовать новой реальности и бизнес-моделям цифрового века", - считает Фосс.

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С ним несогласна депутат Европарламента от "Пиратской партии" Юлия Реда. "Эта сделка представляет собой опасность для мелких издательств, авторов и в той же степени для интернет-пользователей", - уверена Реда.

Реформа, суть которой заключается в модернизации авторского права в эпоху цифровых технологий, обсуждается в Евросоюзе с 2016 года. Вокруг законопроекта велись ожесточенные дискуссии. Крупные интернет-компании, в том числе Google и Wikipedia, высказывались против некоторых статей реформы. В июле Европарламент отклонил законопроект в связи с тем, что ряд его положений вызвал критику специалистов.

Для вступления в силу решение, принятое в среду, должно быть еще одобрено представителями всех стран-членов Европейского Союза и Европарламентом. Как указывает агентство dpa, эти процедуры в подобных случаях чаще всего носят формальный характер.

Ранее УНИАН сообщал, что Европарламент 12 сентября 2018 года принял споправками директиву об авторском праве в интернете, которая была отклонена в июле. Против принятия закона несколько лет велась кампания - в первую очередь, из-за 11-й статьи о "налоге на ссылки" и 13-й статьи об ответственности онлайн-платформ за пользовательский контент.