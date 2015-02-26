Во Франции задержаны арабские журналисты по делу о беспилотниках над Парижем
Французская полиция арестовала трех журналистов канала Al Jazeera по делу о неизвестных беспилотниках над Парижем.
Об этом сообщает "ЕвроПавда" со ссылкой на издание The Guardian. "Трех журналистов Al Jazeera задержали во время того, как они снимали репортаж о загадочных полетах беспилотников над Парижем. Мы прокомментируем, если получим больше информации об этом", - сказал представитель канала.
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Полиция задержала трех иностранцев 70, 54, 36 лет после того, как их заметили за запуском беспилотника в Булонском лесу.
Согласно французскому законодательству продержать под арестом их могут максимум сутки. В то же время за запуск дрона без лицензии может грозить до года тюрьмы и 75 тыс. евро штрафа.
Как сообщал УНИАН, в ночь на понедельник и в ночь на среду над Парижем зафиксировали несколько беспилотников неизвестного происхождения.