Во Франции задержаны арабские журналисты по делу о беспилотниках над Парижем

Об этом сообщает "ЕвроПавда" со ссылкой на издание The Guardian. "Трех журналистов ‎Al Jazeera задержали во время того, как они снимали репортаж о загадочных полетах беспилотников над Парижем. Мы прокомментируем, если получим больше информации об этом", - сказал представитель канала.

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Полиция задержала трех иностранцев 70, 54, 36 лет после того, как их заметили за запуском беспилотника в Булонском лесу.

Согласно французскому законодательству продержать под арестом их могут максимум сутки. В то же время за запуск дрона без лицензии может грозить до года тюрьмы и 75 тыс. евро штрафа.

Как сообщал УНИАН, в ночь на понедельник и в ночь на среду над Парижем зафиксировали несколько беспилотников неизвестного происхождения.