СМИ: В небе над Парижем зафиксировали неизвестные беспилотники
12:15, 24 февраля 2015Мир
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По меньшей мере пять беспилотников были замечены в небе над Парижем, в том числе над Эйфелевой башней и Площадью Согласия.
Дроны были также замечены рядом с посольством США / nyhabitat.com
Об этом сообщили представители французских служб безопасности, передает Русская служба Би-би-си.
Кому принадлежат замеченные в парижском небе дроны, пока неизвестно.
Дроны были также замечены рядом с посольством США и военным музеем. Начато полицейское расследование.
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Французские службы безопасности продолжают работать в состоянии повышенной боевой готовности после исламистских нападений в прошлом месяце в Париже, в результате которых 17 человек были убиты.
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