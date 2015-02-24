СМИ: В небе над Парижем зафиксировали неизвестные беспилотники

Об этом сообщили представители французских служб безопасности, передает Русская служба Би-би-си.

Кому принадлежат замеченные в парижском небе дроны, пока неизвестно.

Дроны были также замечены рядом с посольством США и военным музеем. Начато полицейское расследование.

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Французские службы безопасности продолжают работать в состоянии повышенной боевой готовности после исламистских нападений в прошлом месяце в Париже, в результате которых 17 человек были убиты.