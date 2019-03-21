Однако, в этот раз всем в Вашингтоне нужно тщательно подойти к подозрениям и сначала проверить их, а уже потом говорить о «новом Уотергейте».

Потратив почти три года и миллионы долларов налогоплательщиков, расследование вероятного сговора между Дональдом Трампом и Россией наконец-то подходит к концу. Но его место может занять другое вероятное вмешательство в президентскую кампанию в США в 2016 году. На этот раз в пользу демократов.

Об этом пишет The Hill, напоминая о том, как генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сказал во время интервью о том, что он открыл расследование, которое должно проверить, не разгласили ли правоохранительные органы его страны умышленно данные, которые могли повлиять на результат выборов президента США. Информация касалась главу избирательного штаба кандидата-республиканца Пола Манафорта. И ее можно было использовать, чтобы изменить ход кампании в пользу Хиллари Клинтон.

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Публикация так называемой «черной бухгалтерии» из Украины в прессе США заставила Манафорта отказаться от работы на Трампа. Это также дало толчок для появления одного из главных подозрений в деле о вмешательстве России, которое преследует действующего президента Америки уже 2,5 года.

В отличие от дела о российском заговоре, в котором политики и СМИ одинаково начали говорить о кризисе масштабов Уотергейт еще до того, как все доказательства были тщательно проверены, история с Украиной заслуживает тщательного расследования, прежде чем о ней начнут говорить как о чем-то настоящем. В конце концов, страна погрязла в коррупции невероятных масштабов. Она очень часто становится жертвой грязных трюков Владимира Путина. И это страна, которая только в прошлом году сфальсифицировала «убийство» журналиста на один день, чтобы якобы разоблачить заговор настоящих убийц.

Более того, загадка о том, как «черная бухгалтерия» Манафорта попала в руки американских СМИ, до сих пор не разгадана. Данные вдруг всплыли на поверхность через два года после того, как ФБР расследовали деятельность Манафорта в Украине. Однако, дело против него не продвинулась вперед в 2014 году из-за нехватки доказательств. Теперь существуют убедительные данные о том, что бывший британский шпион Кристофер Стил начал работать над тем, что теперь известно как пресловутое досье о сговоре с Россией.

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Также известно, что ФБР открыло подразделение в посольстве США в Киеве для расследования украинского дела против Манафорта. И это нормальная международная практика. Однако, бюро в это же время использовало Стила как информатора по делу о вмешательстве России. И экс-шпион Британии получал деньги от избирательной команды Клинтон за его работу, призванную остановить Трампа на выборах, в то же время, когда Стил сотрудничал с ФБР.

Все эти переплетения вместе с новыми заявлениями генпрокурора Украины уже могут быть убедительным основанием для начала серьезного и тщательного расследования.