Список неприкасаемых: Луценко заявил о просьбе посла США не преследовать ряд лиц

По его словам, это произошло во время первой встречи после назначения генпрокурором.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что во время первой встречи после назначения на эту должность с послом США Мари Йованович, она передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование.

Об этом он заявил в интервью Hill.TV, передает ТСН. "К сожалению, на первой встрече с послом США в Киеве, она дала мне список людей, которых мы не должны преследовать. Мой ответ на это - это недопустимо. Никто в этой стране, ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол, не остановят меня от уголовного преследования, если есть преступление", - рассказал Луценко.

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Кроме этого, Луценко пожаловался, что его ведомство не получило 4 миллионов долларов, которые США должно было выделить как поддержку.

"В то время мы имели дело по хищению правительственной технической помощи США на сумму 4 миллионов долларов США, и в этом плане мы имели диалог. В то время (Йованович) считала, что наши общения с украинскими гражданами, украинскими государственными служащими, которые были частыми посетителями американского посольства, бросают тень на эту антикоррупционную политику. На самом деле, мы получили от посольства США письмо, что деньги, о которых мы говорим, были под полным контролем посольства США, что посольство США не требовало нашей правовой оценки этих фактов. Ситуация была довольно странной, потому что средства, о которых мы говорим, были предназначены для Генеральной прокуратуры, и мы сказали, что мы никогда не видели их, а посольство США ответило, что проблем нет", - отметил генпрокурор.

В Генпрокуратуре эту информацию комментировать отказались, подтвердив лишь то, что Луценко давал интервью Hill.TV. В свою очередь в Государственном департаменте США назвали заявления генпрокурора ложью.

"Мы видели заявления об обвинении. Соединенные Штаты не оказывают никакой помощи Генеральной прокуратуре (ГПУ), но раньше пытались поддержать фундаментальную реформу системы правосудия, в том числе ГПУ после Революции достоинства 2014 года. Когда политической воли для настоящих реформ, проведенных следующими генеральными прокурорами, оказалось недостаточно, мы воспользовались нашей фидуциарной ответственностью перед американским налогоплательщиком и перенаправили помощь более продуктивным проектам", - заявили в Госдепе.