МИД Франции: Россию ожидают новые санкции в случае атаки на Мариуполь

"Мы дали понять России: если сепаратисты будут атаковать Мариуполь, ситуация, в том числе в вопросе санкций, в корне изменится", – сказал Фабиус, передает радио «Свобода».

По его словам, пока "режим прекращения огня в основном соблюдается".

Глава МИД Франции также дал понять, что Франция не будет направлять в Украину своих военных экспертов, как это планирует сделать Великобритания.

"Британцы, которые не являются частью дискуссий, настроены чрезвычайно жестко. Мы тоже придерживаемся твердой линии, но все же выступаем за деэскалацию", – заявил Фабиус.

Читайте такжеКэмерон: Санкции с России поможет снять только чудо24 февраля министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что если сепаратисты нападут на Мариуполь, это будет означать "новую ситуацию". Он отметил также, что не видит альтернативы для разрешения конфликта на Донбассе, кроме переговоров.

24 февраля в Париже министры иностранных дел "нормандской четверки" не смогли договориться об общей позиции относительно событий в Дебальцево.

12 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились о прекращении огня на Донбассе с 15 февраля, однако принятые в Минске договоренности об очередном прекращении огня постоянно нарушаются, в чем стороны конфликта обвиняют друг друга.