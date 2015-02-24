Россия не захотела осудить события в Дебальцево - Климкин

23:29, 24 февраля 2015
Политика
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Министр иностранных дел України Павел Климкин подчеркивает, что российская сторона на встрече глав МИД "нормандской четверки" в Париже во вторник не продемонстрировала стремление осудить нарушения режима прекращения огня.

REUTERS

"В Париже Россия не проявила никакого желания осудить трагические события в Дебальцево и нарушения режима прекращения огня", - написал он в микроблоге в Твиттере.

Климкин также сообщил, что по итогам встречи в Париже "нового совместного документа нет".

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"Нужно выполнять уже подписанные, а именно - все", - добавил он.

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