цей матеріал доступний українською

Певицу Юлию Началову убила "супербактерия" - СМИ

19:15, 18 марта 2019
Мир
1536 0
16 марта врачи провели Началовой операцию / фото instagram.com/julianachalova

Читайте такжеОтец Юлии Началовой назвал причину смерти певицы

Об этом пишет «МК». По прогнозам экспертов, уже к 2050 году от инфекций, вызванных резистентными бактериями, будет умирать не менее 10 миллионов человек ежегодно.

Как сообщал УНИАН, российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #российкие артисты