Певицу Юлию Началову убила "супербактерия" - СМИ

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта.

Российскую певицу Юлию Началову убила «супербактерия». Речь идет о бактериях, устойчивых к антибиотикам.

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Об этом пишет «МК». По прогнозам экспертов, уже к 2050 году от инфекций, вызванных резистентными бактериями, будет умирать не менее 10 миллионов человек ежегодно.

Как сообщал УНИАН, российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.