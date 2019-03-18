Певицу Юлию Началову убила "супербактерия" - СМИ
19:15, 18 марта 2019Мир
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Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта.
16 марта врачи провели Началовой операцию / фото instagram.com/julianachalova
Российскую певицу Юлию Началову убила «супербактерия». Речь идет о бактериях, устойчивых к антибиотикам.
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Об этом пишет «МК». По прогнозам экспертов, уже к 2050 году от инфекций, вызванных резистентными бактериями, будет умирать не менее 10 миллионов человек ежегодно.
Как сообщал УНИАН, российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.
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