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Умерла певица Юлия Началова

19:02, 16 марта 2019
Мир
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Появились новые данные о состоянии Началовой / фото instagram.com/julianachalova

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Ранее Исаева рассказала российским СМИ, что певица перенесла плановую операцию на ноге и находится в состоянии искусственной комы.

Как сообщал УНИАН, 13 марта российская певица Юлия Началова попала в реанимацию после резкого повышения уровня сахара в крови и обострения хронического заболевания - подагры.

В 1997 году вышел сингл Юлии Началовой «Герой не моего романа».

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Теги: #певица