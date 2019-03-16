Умерла певица Юлия Началова
19:02, 16 марта 2019Мир
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Перед этим певица перенесла плановую операцию на ноге.
Появились новые данные о состоянии Началовой / фото instagram.com/julianachalova
В Москве в возрасте 38 лет умерла певица Юлия Началова. Об этом сообщила представитель артистки Анна Исаева в Instagram.
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Ранее Исаева рассказала российским СМИ, что певица перенесла плановую операцию на ноге и находится в состоянии искусственной комы.
Как сообщал УНИАН, 13 марта российская певица Юлия Началова попала в реанимацию после резкого повышения уровня сахара в крови и обострения хронического заболевания - подагры.
В 1997 году вышел сингл Юлии Началовой «Герой не моего романа».
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