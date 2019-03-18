Наследного принца Саудовской Аравии лишили части полномочий - СМИ

Среди основных причин - недовольство скандалом, разразившимся после убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашокджи и ухудшение имиджа королевства.

По данным британской газеты The Guardian, ссылающейся на неназванные источники, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в течение последних двух недель не посещал ключевых министерских встреч и совещаний и де-факто лишен ряда полномочий по принятию решений финансово-экономического характера.

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По неофициальной информации, король решил осадить сына в период, когда Саудовская Аравия подвергается все более резкой критике на международной арене, передает kommersant. Источники не могут сказать, является ли эта мера со стороны короля Сальмана временной, или нет и в чем ее причина. Среди основных версий - недовольство скандалом, разразившимся после убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашокджи и ухудшение имиджа королевства из-за продолжающейся военной операции в Йемене. Большинство опрошенных аналитиков считают, что возможный конфликт между королем и наследным принцем является временным. Саудовская сторона никак не комментирует эти сообщения.

Сегодня же The New York Times сообщила, что преследования инакомыслящих, диссидентов и других граждан Саудовской Аравии за границей активизировались после того, как принц Мухаммед бен Сальман получил статус наследного принца в 2017 году. Информацию об этом подтвердили источники среди американских и саудовских официальных лиц.