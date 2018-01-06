В Саудовской Аравии задержали 11 принцев из-за акции протеста - СМИ

В Саудовской Аравии задержали 11 принцев после того, как они собрались в королевском дворце Каср аль-Хокм для протеста против мер жесткой экономии, введенных указом короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на местное издание sabq.org.

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В частности, принцы собрались во дворце, требуя отменить королевский указ, который предусматривал приостановление оплаты государством счетов членов королевской семьи за коммунальные услуги.

Также собравшиеся потребовали денежную компенсацию за смертный приговор, вынесенный в отношении одного из их родственников.

"Им сообщили о недопустимости их требований, но они отказались покинуть Каср аль-Хокм. Королевской страже было поручено вмешаться, принцы были задержаны и размещены в тюрьме Аль-Хейер в ожидании суда", - говорится в сообщении СМИ.