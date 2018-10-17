Подозреваемые в деле саудовского журналиста связаны с наследным принцем - СМИ

Подозреваемого, которого турецкой полиции удалось идентифицировать, видели покидающим самолет вместе с принцем дважды - в Париже и Мадриде.

Подозреваемые по делу об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи были ранее замечены в компании наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.

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Как пишет The New York Times со ссылкой на свои источники, подозреваемого, которого турецкой полиции удалось идентифицировать, видели покидающим самолет вместе с принцем дважды - в Париже и Мадриде, передает kommersant. Также он присутствует на совместных с наследным принцем фотографиях из Хьюстона, Бостона и Нью-Йорка в ООН.

По информации газеты, трое подозреваемых связаны со службой безопасности Мухаммеда бен Сальмана, еще один - является судебным врачом, который занимает высокопоставленный пост в МВД Саудовской Аравии и медицинских учреждениях.

Президент США Дональд Трамп в интервью AP в очередной раз высказался в защиту саудовских властей, назвав все обвинения в их адрес «преждевременными» и напомнил о презумпции невиновности.

Накануне в Эр-Рияд прибыл госсекретарь США Майкл Помпео. После встречи с саудовскими властями он сказал, что «Саудовская Аравия серьезно настроена на установление всех фактов» и готова привлечь к ответственности «всех, включая высокопоставленных саудовских чиновников». «Я подчеркнул важность проведения тщательного, транспарентного и оперативного расследования, и саудовское руководство обязалось это выполнить», - говорится в распространенном Госдепом США заявлении главы ведомства. Отмечается, что король и наследный принц Саудовской Аравии «решительно отрицали осведомленность о том, что произошло в их консульстве в Стамбуле».

После усилившегося международного давления на Эр-Рияд с требованиями объяснить, что же на самом деле произошло на территории дипмиссии королевства в Стамбуле, была достигнута договоренность о создании турецко-саудовской группы по расследованию обстоятельств исчезновения Джамаля Хашкаджи. В ночь на вторник турецкие следователи впервые осмотрели территорию дипмиссии.

Запланированный на 16 октября осмотр резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда Ибрагима аль-Утейби, как сообщает Reuters, полиция Турции перенесла. По данным агентства, причиной этого стал тот факт, что представители Саудовской Аравии не смогли принять участие в следственных действиях.

Напомним, 2 октября Хашкаджи поехал в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, где собирался оформить документы. С тех пор он прекратил выходить на связь. Джамаль Хашкаджи известен критикой саудовских властей, антироссийскими взглядами, а также скептическим отношением к политике президента США на Ближнем Востоке.

Источники CNN сообщали, что он был убит во время допроса, который «пошел не так». По их данным, в Эр-Рияде могут в итоге признать факт смерти Джамаля Хашкаджи в ходе допроса в генконсульстве, однако при этом будут категорически отрицать, что это было преднамеренное убийство.