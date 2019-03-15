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В мечетях Новой Зеландии расстреляны десятки людей, убийца все снимал на GoPro (фото, видео 18+)

08:25, 15 марта 2019
Мир
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Киллером оказался 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант / REUTERS

Ночью 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками вошел в две местные мечети и расстрелял прихожан. Все происходящее он снимал на GoPro.

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Задержаны 4 человека. Сам Брентон пока находится на свободе, сообщает "Лентач".

Во время атаки на мечети в Новой Зеландии погибли 40 человек, по меньшей мере 20 серьезно ранены. Об этом сообщила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, передает Reuters.

Перед нападением Брентон выложил в Twitter (сейчас его учетная запись заблокирована) 73-страничный манифест — так же, как сделал Брейвик перед своим нападением. В манифесте — цитаты из библии неонацизма.

Также Брентон написал, что теракт в Стокгольме 2017 года (тогда погибли пятеро местных) считает ключевым событием, повлиявшим на его решение атаковать мечеть.

Он упомянул 11-летнюю жертву — Эббу Аккрлюнд — сообщив, что будет мстить за неё.

На рожках для автомата Брентон написал даты "ключевых моментах для становления европейской цивилизации". Среди них — битва при Каргуле, русско-турецкая война, 1770.

REUTERS
REUTERS

В сети уже появилось видео нападения. На ролике видно, как преступник подходит к зданию с помповым ружьем в руках и расстреливает своих первых жертв. После этого он берет в руки штурмовую винтовку и начинает поливать огнем во все стороны, добивая раненых.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит шокирующие кадры! 

Сообщается, что полиция задержала сообщников Брентона, а также обезвредила несколько бомб, расположенных в машинах рядом с другими мечетями.

Премьер-министр страны Джакинда Ардерн заявила, что сегодня - "один из самых темных дней Новой Зеландии". Она назвала это событие "чрезвычайным и беспрецедентным насилием". 

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Теги: #Новая Зеландия#расстрел