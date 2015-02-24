Европа толкнула Украину "под автобус" - Newsweek

Европа не в полной мере защищает Украину, пишет Новое время со ссылкой на американский Newsweek.

"Европейские лидеры могут заламывать руки. Они могут угрожать расширением санкций против России. Но ущерб был нанесен еще в марте 2014 года, когда Путин аннексировал Крым. Слабая реакция ЕС на агрессию России перечеркнула правила, которые установились в эру после холодной войны", - утверждает издание.

По мнению автора, "Европа входит в новую опасную эру, к которой она совсем не готова".

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Издание описывает разногласие в среде европейских лидеров и дипломатов, часть из которых считает, что в отличие от ИГИЛ, с Россией можно вести переговоры, другие - пытаются добиться финансовой помощи заискиванием с Кремлем. "Другие европейские лидеры, которые, кажется, забывают, что война ведется у границ ЕС, не сомневаются в том, чтобы иметь дела с Путиным", - говорится в публикации.

"Нежелание европейцев защитить территориальную целостность Украины создала прецедент. Кто-то может сказать, что Россия испытывала решимость ЕС в 2008 году, совершив короткое вторжение в Грузию. Тогда ответ ЕС и Запада в целом был слабым", - полагает автор.

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Когда Россия в течении прошлого года стала "отрывать" части от Украины, Европа также реагировала слабо. "После Дебальцево, у Порошенко не было никакого выбора, кроме как призвать Организацию объединенных наций и ЕС к отправке миротворцев в Восточную Украине", - говорится в материале.

"Нежелание европейцев защитить Украину это более, чем нежелание правительств большинства стран ЕС предоставить Украине оружие. Помимо бесконечных споров по поводу того, будет ли способствовать отправка оружия эскалации или деэскалации войны, это нежелание связано также с тем, что большинство европейских правительств не верят, что территориальная целостность Украины важна для их собственной безопасности", - пишет издание.

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"Для большинства европейцев война в Украине, в отличие от ИГ, - не представляет угрозу для их образа жизни и их ценностей. Тем не менее, война уже поставила под сомнение принцип неприкосновенных границ в Европе. Какой европейский лидер станет отрицать это?", - заключает автор.

Ранее УНИАН сообщал, что "нормандская четверка" не добилась единства по ситуации в Дебальцево, встреча завершилась без совместного заявления участников диалога.