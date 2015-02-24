"Нормандская четверка" не добилась единства по ситуации в Дебальцево, встреча завершилась

В ней приняли участие главы дипломатических ведомств России, Украины, Германии и Франции.

Глава МИД Франции Лоран Фабиус заявил, что все четыре участника встречи подтвердили необходимость усиления миссии ОБСЕ как в финансовом, так и в техническом отношении.

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что сторонам не удалось добиться единства в осуждении нарушений достигнутого в Минске режима прекращения огня и, прежде всего, событий в Дебальцево. Руководитель германской дипломатии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что отвод тяжелого вооружения на Украине должен состояться в ближайшие дни, сообщает Радио Свобода.

Он также охарактеризовал ситуацию на востоке Украине, как "неустойчивую", несмотря на снижение уровня насилия.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал встречу полезной и покинул её несколько раньше, объяснив это тем, что ему нужно присутствовать в Москве на встрече с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером.