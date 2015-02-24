На Аляске разрешили выращивать и употреблять марихуану

В американском штате Аляска вступил в силу закон, разрешающий употребление, выращивание и хранение марихуаны. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на агентство Associated Press.

Таким образом, Аляска стала третьим вслед за Колорадо и Вашингтоном штатом, где каннабис получил законный статус.

Решение о легализации марихуаны было принято в ноябре 2014 года. Однако для того, чтобы закон вступил в силу, потребовалось несколько месяцев.

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При этом закон запрещает курение в общественных местах, но местные власти пока не определили, что именно считается такими местами.

По данным CNN, в последние годы число сторонников легализации марихуаны в США растет, и сейчас ее поддерживают 54% американцев. В 2012 году марихуана была разрешена к продаже в штатах Вашингтон и Колорадо, а ее использование в медицинских целях в настоящее время разрешено в более чем 20 американских штатах.