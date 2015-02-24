В США значительно возросло количество сторонников предоставления Украине оружия
В США возросло количество сторонников предоставления Украине оружия, но их все равно меньше, чем тех, кто считает такой шаг нецелесообразным.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Pew Research Center, сообщает Радио Свобода.
По сравнению с апрелем 2014 года, количество лиц, которые поддерживают предоставление Украине оружия в ее противостоянии с Россией, выросла с 30 до 41 процента в феврале. 53 процента опрошенных не поддерживают такую идею (против 62 в апреле). Поддерживают поставки Украине оружия преимущественно республиканцы (51 процент, тогда как среди демократов - 40 процентов).
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О негативном отношении к президенту России Владимиру Путину заявили 70 процентов респондентов, против 12 процентов опрошенных, которые ему симпатизируют.
Шесть из десяти опрошенных в свежем исследовании поддерживают ужесточение Вашингтоном санкций против России, 34 процента высказались против.
77 процентов опрошенных американцев считают, что то, что происходит между Украиной и Россией, является важным.
Исследование длилось с 18 до 22 февраля. Опрошено 1504 лица в возрасте 18+ во всех американских штатах.
Ранее УНИАН сообщал, что в Госдуме грозят срывом минских договоренностей в случае поставок оружия в Украину.