В США значительно возросло количество сторонников предоставления Украине оружия

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Pew Research Center, сообщает Радио Свобода.

По сравнению с апрелем 2014 года, количество лиц, которые поддерживают предоставление Украине оружия в ее противостоянии с Россией, выросла с 30 до 41 процента в феврале. 53 процента опрошенных не поддерживают такую идею (против 62 в апреле). Поддерживают поставки Украине оружия преимущественно республиканцы (51 процент, тогда как среди демократов - 40 процентов).

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О негативном отношении к президенту России Владимиру Путину заявили 70 процентов респондентов, против 12 процентов опрошенных, которые ему симпатизируют.

Шесть из десяти опрошенных в свежем исследовании поддерживают ужесточение Вашингтоном санкций против России, 34 процента высказались против.

77 процентов опрошенных американцев считают, что то, что происходит между Украиной и Россией, является важным.

Исследование длилось с 18 до 22 февраля. Опрошено 1504 лица в возрасте 18+ во всех американских штатах.

Ранее УНИАН сообщал, что в Госдуме грозят срывом минских договоренностей в случае поставок оружия в Украину.