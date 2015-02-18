В Госдуме угрожают срывом минских договоренностей в случае поставок оружия в Украину

14:54, 18 февраля 2015
Политика
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Поставки летальных вооружений из США в Украину приведут к срыву минских договоренностей, а ответственность будет нести и Киев, и Вашингтон.

Нарышкин

Об этом заявил в среду журналистам председатель Госдумы Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.

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"Если поставки летального оружия в Украину из США начнутся, конечно, это может привести к срыву минских договоренностей, и тогда ответственность за это будет нести и официальный Киев, и официальный Вашингтон", — пригрозил глава нижней палаты парламента РФ.

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