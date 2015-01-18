Во Франции освободили трех из 12 задержанных по делу о терактах в Париже

14:22, 18 января 2015
Мир
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Во Франции полиция выпустила на свободу трех человек, которые были задержаны в рамках расследования террористических атак в Париже.

Париж затримання підозрюваного 16 01 15 / Reuters

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press, в рамках расследования атак было арестовано 12 человек.

Читайте такжеВ Париже задержали 12 человек, подозреваемых в причастности к терактамЗадержаны были допрошены о "возможном материально-техническом обеспечении" преступников, которые совершили нападение. В частности, это касается предоставления им машин и оружия.

Пресс-секретарь прокурора Парижа Денис Фуриа заявил, что срок ареста еще девяти подозреваемых будет продлен на 48 часов.

Как сообщал УНИАН, с 7 по 9 января во французской столице и ее окрестностях радикальными исламистами было убито 17 человек - десять журналистов сатирического журнала Charlie Hebdo, трое полицейских и четверо посетителей супермаркета кошерных продуктов.

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