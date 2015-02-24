В Канаде нашли загадочный бункер с тоннелем
07:15, 24 февраля 2015Мир
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Полиция Торонто обнаружила рядом с одной из спортивных площадок, где летом 2015 года пройдут Панамериканские игры, секретный бункер с подземным ходом.
Длина туннеля составляет примерно 7 метров / lenta-ua.net
Помещение оборудовано генератором, вырабатывающим электроэнергию. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
По словам представителя полиции, длина туннеля составляет примерно 7 метров, а высота бункера от пола до потолка такова, что взрослый человек может стоять там в полный рост.
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Подземное убежище расположено недалеко от теннисного стадиона на территории Йоркского университета на севере Торонто.
Предназначение бункера пока не установлено. В полиции считают несостоятельной версию о том, что он использовался наркоторговцами.
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