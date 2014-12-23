Ирландский фотограф рассказал о тесном мире донецких бункеров

Об этом говорится в рассказе ирландского фотографа Роса МакДоннела, опубликованном журналом Time, который цитирует Зеркало недели.

Макдоннел, который долгое время провел в бункерах на Востоке Украины, рассказал, что дончане, которые не имеют возможности оставить свой опасный регион, прячутся от войны в бункерах, построенных во времена Холодной войны и рассчитанных на выживание в условиях ядерного конфликта.

"Люди объединяются в определенные сообщества. Однако они не любят друг друга, это вынужденное сотрудничество. Никто не хочет жить в бункере с другими", - рассказал МакДоннел.

Читайте такжеНа востоке Украины разворачивается международный вооруженный конфликт - Amnesty InternationalПо словам фотографа, дончане больше не думают о политике и о сторонах конфликта. Они сосредоточены только на собственном выживании.

"Все, на чем они могут концентрироваться, - это их окружение в настоящее время и ежедневное питание. Я думаю, это именно та картинка, которая отображает реальность там сейчас - очень маленький мир, который их окружает", - сказал фотограф.

МакДоннел также добавил, что советский бункер оклеен плакатами времен СССР с изображениями руссийских солдат.

"Это советское прошлое постоянно их окружает. Психологически тяжело находиться в таких условиях постоянно", - сказал фотограф.

Ранее немецкое издание Die Zeit писало, что жители Иловайска в "ДНР" выживают среди руин без помощи России. 25-летний Андрей показал немецким журналистам свой бывший дом и двор. В саду уцелели лишь два дерева - орех и абрикос. Двор перекопанный траншеями, в которых прятались украинские солдаты. А от дома остались только внешние стены, которые рушатся от толчка.

"Надо все начинать с нуля", - говорит Андрей, при этом добавляет, что не знает, где взять на восстановление деньги и силы.